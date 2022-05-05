«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: ставка Артура Петросьяна на ответный матч в Лиге Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Рейнджерс» – «РБ Лейпциг».

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг» с коэффициентом 3.04.

Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.

«Шотландцы, в отличие от немцев, были вынуждены играть основой в дерби с «Селтиком», при этом кадровая ситуация у команды ван Брокхорста лучше явно не становится. Конечно, сдаваться без борьбы она не будет, но вряд и у неё будет много шансов переломить ход противостояния в свою пользу. В Лейпциге шотландцам, по сути, ничего не было позволено создать. Вполне возможно, под диктовку команды Тедеско пройдёт и ответная встреча.



«Лейпциг» проводит отличный сезон под руководством бывшего главного «Спартака». В последние пару недель, в том числе из-за ротации, результаты в Бундеслиге были не лучшими, но, думаю, в оставшихся играх команда получит то, что заслужила – либо место в четвёрке, либо победа в Лиге Европы и путёвка в Лигу чемпионов на будущий сезон.



Думаю, что гостям будет по силам держать судьбу игры и противостояния под своим контролем – они превосходят «рейнджеров» практически во всех компонентах».

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