«Рома» – «Лестер»: прогноз Эдуарда Мора на ответный матч 1/2 финала Лиги конференций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги конференций «Рома» – «Лестер».

Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за а 1.78.

«Напомню, первый матч закончился со счётом 1:1. Обе команды очень хотят завоевать титул, потому что давно ничего не выигрывали. А Лига конференций – самый простой путь.



Я думаю, что именно из-за Лиги конференций обе команды уже давно не побеждали в чемпионате. «Рома» выше пятого места у Серии А уже не поднимется. «Лестер» вообще в середине таблицы. А победа в ЛК может сгладить результаты сезона.



Мы знаем, как Моуринью умеет играть кубковые матчи. Это довольно закрытый футбол: не пропустить и сыграть на контратаках. Я думаю, что именно так «Рома» и сыграет. «Лестер» тоже будет играть очень осторожно.



Шансы на проход «Ромы» высоки. Но если давать прогноз, то голов будет немного. Я допускаю, что будет ничья и дополнительное время. В любом случае это будет не голевой матч. Мой прогноз – ТМ 2.5 мяча».

Где покажут матч «Рома» — «Лестер».



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