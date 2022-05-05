«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: ставка Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг».

Ставка: тотал первого тайма больше 1 мяча за 1.80.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг» с коэффициентом 3.04.

«Ответные полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут в четверг. На «Айброксе» в Шотландии «Глазго Рейнджерс» будет принимать «Лейпциг», который сейчас выступает не лучшим образом. Он потерпел два поражения подряд в Бундеслиге. До этого была тяжелейшая кубковая игра против «Униона», где только в концовке удалось забить победный мяч (2:1).

В самой концовке «Лейпциг» забил и в первой игре с «Рейнджерс», хотя у шотландцев тоже были хорошие моменты. Но в Глазго будет и давление трибун, и агрессия, к которой привыкла шотландская команда. Глазгианцы дома всегда играют настырно, смело, нагло, и «Лейпцигу» будет очень тяжело, особенно в первом тайме.



1:0 абсолютно нормальный, рабочий счёт, хотя казалось, что пара «верховая». Но мы видим, что «Лейпциг» подустал на финише сезона, «Глазго» может этим воспользоваться.

«Рейнджерс» — «Лейпциг»: когда начало, какой канал покажет.

Я бы попробовал сыграть гол «Рейнджерс» в первом тайме, хотя у него тоже был очень эмоциональный матч только что — в дерби «Old firm» сыграли вничью с «Селтиком» 1:1. Отличился снова Сакала, бывший игрок «Спартак-2». Думаю, с первых минут «Рейнджерс» сыграет в давление, агрессивно, постарается он продавить оборону команды Доменико Тедеско.



Прогноз — «Рейнджерс» забьёт в первом тайме». Или я бы даже сыграл «тотал первого тайма больше 1 гола» за 1.80. Если уж не хотите играть гол «Рейнджерс», то можно просто поставить на общий тотал больше гола в первом тайме. В крайнем случае будет расход. Но я думаю, минимум 1 мяч в первом тайме мы увидим».

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