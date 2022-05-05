«Рома» — «Лестер»: прогноз Егора Титова на матч полуфинала Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» — «Лестер» в 1/2 финала Лиги конференций.

Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.

Ставка: победа «Ромы» за 2.17.

«Лестер» в первой игре имел преимущество, но мяч, который пропустили довольно рано, позволил «Роме» совсем уж вторым номером играть. Моуринью любит такие ситуации. Тем не менее выиграть у римлян не получилось, момент для своего гола англичане всё-таки нашли. И перед ответным матчем шансы примерно равные.



Но я всё-таки отдаю предпочтение «Роме». Должен сказаться фактор своего поля. Сколько раз уже бывало, когда болельщики заставляли «Рому» выдавать больше максимума команды. Всем памятно противостояние с «Барселоной». Сейчас другие времена, но этот дух имеет значение в подобных встречах плей-офф. В случае с «Реалом» в Лиге чемпионов мы это видим раз за разом. И, как мне кажется, всё-таки поопытнее на некоторых позициях «Рома», да и Моуринью много раз бывал в таких ситуациях. Опыт — незаменимая вещь.



Поэтому поставлю на чистую победу «Ромы». Уверен в ставке на 7 из 10».

Где покажут матч «Рома» — «Лестер».



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