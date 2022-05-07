«Урал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 28-го тура чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим прогнозом на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» — «Спартак».

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 11.50 на матч ЦСКА — «Сочи».

Ставка 1: ничья в основное время за коэффициент 3.45.

Ставка 2: ничья в первом тайме за коэффициент 2.05.

Ставка 3: обе команды забьют за коэффициент 2.01.

«Прогноз на матч «Урал» — «Спартак»: ничья, ничья в первом тайме и обе забьют. «Спартак» будет думать о полуфинале Кубка России, потому что после победы над «Крыльями Советов» он себя немножко отодвинул от последних мест, от зоны стыковых матчей.

Думаю, что здесь будет очень равная игра, тем более что «Спартак» довольно неважно играет в Екатеринбурге», — сказал Ловчев.

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Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 3.46.



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