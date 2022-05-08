«Вильярреал» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Севилья».



Ставка: «Вильярреал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.



«В середине этой недели «Вильярреал» был на расстоянии одного гола от финала Лиги чемпионов, а к концу недели «подводники» думают, как бы пробиться на следующий сезон хотя бы в Лигу конференций. А лучше — в Лигу Европы.

Где покажут матч «Атлетико» — «Реал».

И для этого надо ударно провести три оставшихся тура чемпионата. Думаю, что «Вильярреал» не уступит «Севилье», которая особо принципиальных задач уже не решает.



Команде Унаи Эмери очки сейчас нужнее. Восстановился по сравнению с прошлым туром Жерар Морено, и потому «Вильярреал» стал гораздо сильнее. Ставлю на 1Х при тотале меньше 3.5 гола. В играх с участием «Севильи» редко когда бывает много голов», — сказал Вишневский.

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