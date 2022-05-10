«Гранада» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Гранада» – «Атлетик» Бильбао в 36-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: «Атлетик» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.



«Важнейший матч пройдёт в Гранаде, где местный клуб, борющийся за сохранение прописки в Примере, сыграет с «Атлетиком». Бильбао пытается вскарабкаться в зону еврокубков. После победы «Бетиса» в Кубке Испании седьмое место — проходной билет в Лигу конференций. И Бильбао в последних матчах очень неплох. В последних трёх турах — 2 победы и домашняя ничья с «Валенсией». И всего в одном очке он находится от «Вильярреала».

Прогноз на матч «Гранада» — «Атлетик» с коэффициентом 3.82.

«Атлетик» умеет играть в обороне, при этом достаточно агрессивно действует в атаке. «Гранада» удивила всех результатом последнего тура: она обыграла прямого конкурента в борьбе за выживание «Мальорку» со счётом 6:2, причём в гостях. Но это не совсем ей свойственно, если брать последние игры. Была ничья с «Атлетико» — 0:0, была ничья с «Сельтой» — 1:1. Но тут раздухарились.

С Бильбао, конечно, эта история вряд ли повторится. Хотя в первом круге была ничья 2:2. Вообще, последние матчи между этими командами результативными получаются. Но сейчас такой момент, когда рисковать вряд ли будут и те и другие.



Думаю, игра будет низовая — меньше 4 мячей будет забито. И, на мой взгляд, Бильбао должен прервать серию из трёх подряд поражений в Гранаде. Всё для этого есть у команды Марселино Гарсия Тораля», — сказал Генич.

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