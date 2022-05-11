«Севилья» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Мальорка» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Севильи» за 1.66.



«Севилья» в ближайшем туре будет принимать «Мальорку». «Мальорка» борется за выживание, а «Севилья» — за второе место с «Барселоной», но и за третье с «Атлетико», потому что мадридцы всего в 1 очке от севильцев. В последних двух матчах «Севилья» играла вничью.

Прогноз на матч «Севилья» — «Мальорка» с коэффициентом 2.66.

Дома с «Кадисом» севильцы выглядели лучше большую часть матча, но пропустили во втором тайме — 1:1. Повезло в Вильярреале: сначала пропустили в последнюю десятиминутку, но отыгрались уже в самой концовке, под свисток, когда вратарь прибежал на подачу углового. Там Кунде с близкого расстояния мяч в ворота переправил.



Дома «Севилья» играет очень неплохо. Да, бывают осечки, как с «Кадисом», но севильцы действуют убедительно в этом сезоне. Плюс, «Севилья» меньше всех пропустила в этом чемпионате.



Напротив «Мальорка», которая в двух последних турах проиграла. Дома в одном из решающих матчей она проиграла «Гранаде» — 2:6. Думаю, расклад сил понятен, он не в пользу «островитян». Команды на полярных местах находятся в таблице: «Севилья» — 3-я сверху, а «Мальорка» — 3-я с конца. Мне кажется, здесь «Мальорке» очень тяжело будет разжиться очками. «Севилья», скорее всего, одержит победу, а «Мальорке» уже дальше придётся решать свою судьбу по сохранению прописки в Примере — в домашнем матче с «Райо» и в последнем туре в игре с «Осасуной».



Мой прогноз — чистая победа «Севильи» за 1.66. Можно посмотреть варианты — победа «Севильи» через тотал меньше 3.5 мяча, даже 4.5 за хороший коэффициент 1.82. Тут у кого на что хватит фантазии», — сказал Генич.

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