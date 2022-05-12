Эксперты: шансы «Манчестер Сити» выиграть АПЛ — 92%

Вчера «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» (5:1) и за два тура до финиша по-прежнему лидирует в чемпионате Англии.
Гвардиола заявил, что деньги в футболе — не главное.
Команда Пепа Гвардиолы опережает «Ливерпуль» на 3 очка. Более того, у «горожан» лучше разница мячей: +72 против +65 у соперника. Таким образом, в случае равенства очков впереди останется клуб из Манчестера.
Букмекеры оценили шансы команд стать чемпионами. Поставить на «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.04, это примерно 92% вероятности. Шансы «Ливерпуля» аналитики оценили коэффициентом 11.00 (8%).
«Манчестер Сити» на финише сезона осталось сыграть с «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». Соперники «Ливерпуля» в двух последних турах — «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон». Четыре очка в двух матчах гарантируют подопечным Гвардиолы чемпионство.
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