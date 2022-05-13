Германия — Канада: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Германия – Канада.



Ставка: победа Канады и ТМ 6.5 за 2.15.



«На дворе у нас май месяц, до которого раньше европейский хоккей не доживал, а сейчас чемпионат мира только начинается. И на этот раз начинается без сборной России.

Германия — Канада: когда начало, где покажут.

Учитывая сей скорбный факт, надо всегда помнить, что без голосов стран бывшего СНГ – России, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и всё того же Китая – нынешний президент ИИХФ Люк Тардиф никогда не стал бы президентом ИИХФ. Причём для этого голоса вышеназванных стран совсем не нужно было отдавать его конкурентам, достаточно было бы просто воздержаться от голосования. Чувство благодарности нового президента Международной федерации было столь безграничным, что он выпилил Россию с Беларусью и из ИИХФ, и из всех международных турниров самым первым, когда его ещё об этом никто не успел попросить. Аж 27 февраля. И теперь, видимо, ждёт за это награды от мирового сообщества.



Чемпионат мира состоится при любом президенте ИИХФ. В отличие от юниорского турнира, где вместо выпиленных России и Беларуси не стали никого брать и позориться, во взрослом чемпионате мира их места заняли команды Австрии и Франции, отчего уровень турнира тут же неимоверно возрос. И, скажем, в группе А у сборной Канады вообще не оказалось конкурентов. А в группе Б имена всех четвертьфиналистов можно со 100-процентной вероятностью назвать уже сейчас. Но и это ещё не всё.



Чемпионат мира вновь наступает на те же самые грабли, с которых, казалось бы, не так давно соскочил, сместив начало матчей групповых турниров так, чтобы не было совсем уже параллельных игр. Теперь они будут, а значит, рейтинг трансляций будет ещё ниже. Почему ниже? Лично мне это разъяснили канадские телевизионщики ещё лет 15 назад. Предположим, у вас есть зрительская аудитория для двух предстоящих матчей, и она равна 100 человекам и делится между матчами равномерно. Если оба матча начинаются в одно и то же время, то каждый из них посмотрит по 50 человек. Но если сдвинуть время начала одного из матчей на 15-20 минут, то первый матч начнут смотреть гораздо больше 50 человек. А когда первый матч закончится, то его зрительская аудитория первого матча переключит свои телевизоры на концовку второй игры. И на выходе получается не два матча с 50 зрителями каждый, а два с 80-90 в каждом.



Но международная федерация не ищет простых путей – это факт. Поэтому остаётся принимать всё, как есть. А есть у нас уже в первом туре как бы матч лидеров группы А: Канада – Германия. Почему «как бы»? Да потому, что Канада всегда тяжело раскачивается и, скажем, год назад дораскачивалась до того, что еле-еле вышла в плей-офф, что не помешало родоначальникам в итоге стать чемпионами мира. А сборная Германии, побывав на пике в 2018 году, в олимпийском финале, с тех пор беспрерывно деградирует и уже почти деклассировалась. Вот такие у нас лидеры в группе А, но других нет. Обе команды почти наверняка выйдут в плей-офф, но начнут с вымороченного матча. В котором действующие чемпионы мира, предположу, вымучат и выстрадают минимальную победу в основное время при весьма невысоком тотале», — сказал Лебедев.



Кожевников предложил сыну Быкова перестать играть за Швейцарию.



Расписание матчей ЧМ-2022 по хоккею на 13 мая.



Борис Майоров признался, что забыл о старте ЧМ по хоккею.



Супруга Малкина ответила защитнику «Рейнджерс» после грубого силового приёма.



Форвард «Вашингтона» Оши обратился к партнёрам после третьего поражения от «Флориды».