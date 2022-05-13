Германия — Канада: ставка Павла Лысенкова на матч ЧМХ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Германии и Канады.
Ставка: победа Германии за 4.90.
«И вот стартует чемпионат мира, в котором не принимают участие сборные России и Беларуси. Очень жаль, но нам всё равно будет на что посмотреть.
Где покажут матч Германия — Канада в прямом эфире?
В первый же день в 20:20 по московскому времени сыграют сборные Германии и Канады.
Я бы вспомнил, как на прошлом чемпионате мира «кленовые листья» на старте турнира потерпели три поражения подряд – от Латвии (0:2), США (1:5) и как раз от Германии (1:3).
Канадцы вообще медленно раскачивались на том чемпионате мира, у них не было каких-то особых сборов, команда несыгранная.
Поэтому я не исключаю, что Канада снова выдаст сумбурный старт. А вот немцы в прошлом году дошли до полуфинала. У них крепкая молодая команда. В воротах – Филипп Грубауэр, в защите – Мориц Зайдер, которого номинировали на приз «Колдер Трофи» как лучшего новичка лиги, в атаке – молодой и талантливый Тим Штюцле. Да ещё и тренирует сборную Германии финский специалист Тони Содерхольм, который должен поставить системную игру. Я бы в этом матче взял кэф 4.90 на то, что сборная Германии победит в основное время», — сказал Лысенков.
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