Финляндия – Норвегия: прогноз Максима Лебедева на встречу ЧМ-2022 13 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Финляндия – Норвегия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-3) за 1.80.



«Несмотря на то, что в географическом разрезе Финляндия и Норвегия являются соседями, в хоккейном мире они расположились… ну, если не на разных полюсах, то очень далеко друг от друга. При том, что обе команды играют в одинаковый хоккей, где от хоккея ничего не осталось, а есть сплошные «автобусы» и «умучивания».

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Но ведь, скажем, ЦСКА и хоккейный клуб «Чебоксары» из первенства ВХЛ (третьего эшелона отечественного хоккея) тоже играют в одинаковый хоккей. Но если они, не дай бог, встретятся на льду, то чувашской команде, занявшей в завершившемся сезоне последнее место (то есть являющейся низшей степенью падения в профессиональном хоккее России), я не позавидую.



Вот и здесь я не позавидую Норвегии, которой придется играть не только против самой сборной Финляндии, но и против её болельщиков. И хоть финские болельщики весьма, знаете ли, вегетарианцы, если не сказать «веганы», но проиграть своей сборной в ранге действующего олимпийского чемпиона они точно не позволят.



Предположу, что норвежцы будут достаточно уверенно упираться в первом периоде и пропустят в нём всего-то одну шайбу, что уже можно будет считать достижением. Во второй двадцатиминутке они получат ещё парочку, ну и в заключительной трети матча – на посошок. И главным вопросом оказывается не определение победителя, а то, сохранят ли финны свои ворота в неприкосновенности. Лично я вижу у них весьма большие шансы — такие, что именно на это можно и поставить, рискнув.



В общем, спокойная и рабочая победа финнов. Ну, не совсем спокойная – всё-таки домашний чемпионат и матч открытия. И соперник для него подобран соответствующий, которому финны никак не могут проиграть. Если, конечно, не станут дурковать в открытую. А они и не станут. И победят с красивым таким преимуществом от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.

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