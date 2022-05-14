«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Радимов ответил Зареме стихотворением Маяковского.

«Ахмат» сейчас на ходу: он одержал две победы подряд, причём сухие. В Нижнем Новгороде даже в меньшинстве победили. Трошечкин забил победный мяч после скидки Конате пяткой. До этого дома был по делу обыгран ЦСКА.



А сейчас в Грозный приезжают очень современные, быстро бегущие «Крылья». У них был свой праздник. Они его ярко отметили, победив «Динамо» — 5:2.



Есть определённая закономерность в матчах команд: они, как правило, друг другу забивают. Да, была кубковая встреча в прошлом сезоне в полуфинале, когда сыграли 0:0 и всё ушло в серию пенальти. Но в чемпионате в последних шести встречах обмен забитыми мячами присутствовал.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Для Талалаева матч с командой Осинькина своего рода любопытный вызов. Осинькина все направо и налево расхваливают. Талалаев же работал в «Крыльях», пусть и недолго, и ушёл с определённым флёром. Поэтому у «Ахмата» настрой будет максимальный, тем более это последний домашний матч.



Думаю, и «Ахмат» воспользуется ошибками «Крыльев» в обороне, и сами самарцы будут иметь моменты благодаря своему комбинационному футболу. Мой прогноз — обе забьют за 1.75. Статистика об этом говорит».

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».

Алексей Ерёменко: из-за поражения «Зениту» фанат «Спартака» сломал мне челюсть.



Федотов: в РПЛ судей назначают по кругу, потому что некому работать.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 55.0.