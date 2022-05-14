«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов».
Ставка: обе забьют за 1.75.
Радимов ответил Зареме стихотворением Маяковского.
«Ахмат» сейчас на ходу: он одержал две победы подряд, причём сухие. В Нижнем Новгороде даже в меньшинстве победили. Трошечкин забил победный мяч после скидки Конате пяткой. До этого дома был по делу обыгран ЦСКА.
А сейчас в Грозный приезжают очень современные, быстро бегущие «Крылья». У них был свой праздник. Они его ярко отметили, победив «Динамо» — 5:2.
Есть определённая закономерность в матчах команд: они, как правило, друг другу забивают. Да, была кубковая встреча в прошлом сезоне в полуфинале, когда сыграли 0:0 и всё ушло в серию пенальти. Но в чемпионате в последних шести встречах обмен забитыми мячами присутствовал.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Для Талалаева матч с командой Осинькина своего рода любопытный вызов. Осинькина все направо и налево расхваливают. Талалаев же работал в «Крыльях», пусть и недолго, и ушёл с определённым флёром. Поэтому у «Ахмата» настрой будет максимальный, тем более это последний домашний матч.
Думаю, и «Ахмат» воспользуется ошибками «Крыльев» в обороне, и сами самарцы будут иметь моменты благодаря своему комбинационному футболу. Мой прогноз — обе забьют за 1.75. Статистика об этом говорит».
Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».
Алексей Ерёменко: из-за поражения «Зениту» фанат «Спартака» сломал мне челюсть.
Федотов: в РПЛ судей назначают по кругу, потому что некому работать.
- 14 мая 2022
-
16:10
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:20
-
11:05
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
00:16
- 13 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00