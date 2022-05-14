Блахович — Ракич: время начала по московскому времени, где смотреть онлайн трансляцию боя

В ночь с 14 на 15 мая в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night. В его главном бою в полутяжёлом весе сойдутся бывший чемпион Ян Блахович и третий номер рейтинга Александар Ракич.

Прогноз на бой Блахович — Ракич с коэффициентом 3.50.

Прямую трансляцию из Лас-Вегаса можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире бой покажет «Матч! Боец». Начало главного противостояния вечера состоится не ранее 5:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом Ракича. Поставить на австрийского спортсмена можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Шансы Блаховича аналитики оценили коэффициентом 2.50 — 40% вероятности.



На то, что бой будет полным, можно сделать ставку с коэффициентом 2.15. На то, что поединок завершится досрочно, букмекеры предложили коэффициент 1.65.

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