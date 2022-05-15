«Спартак» — «Зенит»: прогноз Александра Елагина на матч с коэффициентом 3.26

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин поделился прогнозом на матч РПЛ. «Спартак» — «Зенит».
Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 3.26
Почему 15 мая «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?
«Теперь уже восьмикратный чемпион России против самого титулованного клуба страны и ещё пока рекордсмена по победам в российских первенствах. Легендарный президент нашей теннисной федерации сравнил «Зенит» с мадридским «Реалом» 50-х годов прошлого столетия за его постоянные победы в последнее время. Но до «Спартака» питерцам ещё далековато.
Во-первых, «Спартак» — обладатель десяти чемпионских титулов страны, из них шесть выигранных подряд — с 1996 по 2001. И если «Зенит» уподоблять «Реалу», что не бесспорно, то романцевский «Спартак» точно надо сравнивать с «Барселоной» эпохи Гвардиолы. А вот «Зениту» Сергея Семака до достоинств «Спартака» Романцева ещё шагать и шагать. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.
«Спартаку» пора бы осилить «Зенит» — красно-белые не могут выиграть у питерцев в чемпионате с ноября 2017 года, семь матчей подряд. С тех пор три ничьи и четыре поражения. Причём два последних матча закончились с общим счётом 2:10 — 1:3 и 1:7 в Петербурге. Ставим на долгожданную победу «Спартака» с форой (0). Кстати, если москвичи выиграют, то это будет их третья победа подряд, чего в нынешнем сезоне сделать не удавалось».
Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».
Жиго трогательно обратился к болельщикам «Спартака» перед уходом из клуба.
Романцев рассказал, что может побороться с «Зенитом» за титул в следующем сезоне.
Мостовой: дело не в Семаке. «Зенит» станет чемпионом с любым тренером.
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