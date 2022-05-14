«Спартак» — «Зенит». Не 1:7, а тоже неприятно

15 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех москвичей оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (15.05.2022)

Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего два тура. 15 мая состоятся три встречи 29-го тура. В одной из них на стадионе «Открытие Банк Арена» московский «Спартак» примет «Зенит». Хозяева располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, а гости досрочно стали чемпионами. Впрочем, посмотреть будет на что.

Последняя очная встреча грядущих оппонентов завершилась крупной победой петербуржцев — 7:1. С тех пор многое изменилось. Ушёл зимой в леверкузенский «Байер» Сердар Азмун, и расторг контракт со своим клубом Ярослав Ракицкий. Впрочем, иранца и украинца удалось заменить новобранцами — двумя нападающими и двумя защитниками.

Почему 15 мая «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?

За счёт усилений сине-бело-голубые не потерпели за последние 10 туров в чемпионате России ни одного поражения при двух ничьих — с «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0). Во всех остальных противостояниях, разумеется, одержали победы. В том числе над «Локомотивом» (3:1) и «Краснодаром» (3:1).



Встречи с самарцами и сочинцами также могли сложиться в их пользу, но немного не повезло. В обоих случаях подопечные Сергея Семака нанесли больше ударов и выиграли по владению мячом. Однако стоит отдать должное соперникам, которые грамотно оборонялись и вследствие этого сумели зацепиться за очки.

Единственная серьёзная неудача «Зенита» в текущем сезоне — поражение от «Алании» в матче 1/4 финала Кубка страны. Встреча состоялась в Грозном, где петербуржцы регулярно испытывают проблемы с местным «Ахматом». Сергей Семак при этом недооценил противника и использовал экспериментальную схему игры, что негативно отразилось на результате.



А вот «Спартак» сумел выйти в финал Кубка России. В 1/8 финала и 1/4 финала соревнования были обыграны ЦСКА (0:1) и «Енисей» (0:3) из ФНЛ соответственно. Пожалуй, только победа в турнире спасёт сезон красно-белых от провала. В первенстве успехи клуба далеки от идеальных, о чём свидетельствует и расположение в турнирной таблице.

Жиго трогательно обратился к болельщикам «Спартака» перед уходом из клуба.

Несмотря на приобретение в зимнее трансферное окно Шамара Николсона и смену главного тренера, за последние 10 матчей в чемпионате России москвичи одержали только четыре победы — над «Динамо» (2:0), «Арсеналом» (3:0), «Крыльями Советов» (2:1) и «Уралом» (3:1). Также сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и пребывающим в жутком кризисе «Рубином» (1:1).



В остальных противостояниях потерпели поражения. Нестабильность связана с недостаточной надёжностью в обороне и плохой реализацией. Особенно заметно второе. «Народная команда» имеет самый большой недобор голов в РПЛ. По забитым мячам идёт на девятом месте (35 голов за 28 туров), а по количеству нанесённых ударов занимает третье место.



На первом и втором располагаются как раз «Зенит» и «Динамо». Вот только у подопечных Сергея Семака с реализацией, а следовательно и результативностью, полный порядок. За 28 встреч в РПЛ наколотили 65 голов — больше всех. При таком раскладе в их успех верится гораздо больше. Думаем, можно даже взять П2 за коэффициент 1.87.

Дерби столиц привычно несёт принципиальный характер. Оба коллектива будут мотивированы одержать победу вне зависимости от расположения в турнирной таблице и планов на остаток сезона. Кроме того, «Спартак» наверняка затаил обиду после 1:7 в Санкт-Петербурге. Однако сине-бело-голубые выглядят на порядок стабильнее.



Красно-белым же предстоит ещё биться с «Динамо» в финале Кубка России. Сконцентрироваться на двух соревнованиях при имеющихся проблемах — задача не из лёгких. К тому же история последних шести очных встреч всецело за петербуржцами. Лишь раз за этот период они не одержали победу. Матч тогда завершился вничью — 1:1.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года

«Спартак» испытывает колоссальные проблемы с реализацией. Из-за этого в последних 10 встречах в РПЛ добыл не лучшие результаты. Москвичи очень нестабильны и озадачены тем, чтобы преуспеть в Кубке России. «Зенит», в свою очередь, может похвастаться отличной результативностью и результатами на дистанции. История очных встреч тоже на стороне гостей, думаем, они выиграют и в этот раз.



Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 1.87.

Букмекеры назвали шансы «Зенита» вновь обыграть «Спартак» со счётом 7:1.

Романцев рассказал, что может побороться с «Зенитом» за титул в следующем сезоне.

Мостовой: дело не в Семаке. «Зенит» станет чемпионом с любым тренером.

В «Спартаке» рассказали о поисках нового спонсора после ухода Nike.