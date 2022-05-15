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«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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«Спартак» — «Зенит»: ставка Эдуарда Мора на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги

«Спартак» — «Зенит»: ставка Эдуарда Мора на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.92.

Почему 15 мая «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?

«Этот матч ничего не решает в плане турнирного положения. В любом случае «Зенит» уже как два тура чемпион, а «Спартак» разве что может незначительно подняться с девятого места. Для «Спартака» сейчас финал Кубка России куда важнее, однако игра статусная, и страсти на поле будут кипеть. Всё руководство «Зенита» и «Спартака» будет на поле. Мы помним, что много колкостей в адрес друг друга отпускается в последнее время.

Здесь важно сыграть хорошо и обыграть соперника. Именно с таким настроем команды и выйдут на поле.

«Зенит» провёл неплохую игру против «Химок». Счет был скромный (1:0), но Семак выпустил всю основу. В игре против «Спартака» будет то же самое, наверняка на поле будут все бразильцы, которые постараются себя проявить.

«Спартак» провёл весьма странную игру на Кубок России. Меня удивила игра в защите «Енисея». Моментов было много, но вот против «Зенита» столько возможностей не будет, хотя тренировка перед матчем с питерцами была неплохая.

Тем не менее атакующий потенциал у «Спартака» очень хороший, который в последнее время много забивает. Также и «Зенит» много забивает. Кажется, фаворитом будет «Зенит», но команда уже сыграла все свои важные матчи, а игра пройдёт в Москве. В столице «Спартак» постарается не проиграть. Сложно сказать, кто выиграет в этом матче. Для меня это загадка.

Но голов в матче будет много. И в первом тайме может быть больше 1,5 мяча. Во всей игре стоит ждать пенальти, угловые, много голов. Мой вариант — ТБ 3 мяча».

Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».

Жиго трогательно обратился к болельщикам «Спартака» перед уходом из клуба.

Мостовой: дело не в Семаке. «Зенит» станет чемпионом с любым тренером.

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