«Спартак» — «Зенит»: ставка Ивана Млечного на центральный матч 29-го тура РПЛ

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Зенит».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.56.

Почему 15 мая «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?

«Предпоследний тур чемпионата России подарит нам одно из главных противостояний РПЛ, которым является матч между «Спартаком» и «Зенитом».



«Спартак» подходит к этому матчу самым средним середняком, как бы забавно это ни звучало. Но при этом команда имеет ранг финалиста Кубка России. Поэтому отношение к форме «Спартака» уж точно неоднозначное. По сути, для красно-белых этот матч не имеет никакой турнирной мотивации, но всё же матчи с «Зенитом» всегда были горячими, на каких бы местах турнирной таблицы команды ни располагались. Плюс очевидно, что Ваноли захочет подойти к финальному матчу Кубка России в хорошем настроении.



«Зенит» так же как и «Спартак», не имеет турнирной мотивации. Команда уже отпраздновала чемпионство, и оставшиеся матчи для них — чистейшая формальность. Но всё же не думаю, что Семак решит уж слишком сильно экспериментировать. Мы с вами увидели ротацию в предыдущем матче, но всё-таки даже с учётом всех изменений состав «Зенита» был дико хорош.

Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Поэтому клуб в любом случае может показывать хорошую игру, каким бы ни был состав. Плюс не стоит забывать, что «Спартак» не выигрывал у «Зенита» уже на протяжении пяти лет, и вряд ли питерцы захотят прервать эту гегемонию.



Так и получается, что матч, который на бумаге не имеет никакой турнирной мотивации, по сути может стать настоящей рубкой. Поэтому мне кажется, что эта встреча станет богатой на голы. У команд очень сильная линия атаки, поэтому я думаю, что как минимум три мяча в этой встрече мы увидим. Мой прогноз на данный матч — тотал больше 2.5 мяча».

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».



Жиго трогательно обратился к болельщикам «Спартака» перед уходом из клуба.



Дмитрий Комбаров призвал «Спартак» порадовать болельщиков победой над «Зенитом».



Мостовой: дело не в Семаке. «Зенит» станет чемпионом с любым тренером.