«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прямая трансляция, где смотреть онлайн 7-й матч, прямой эфир

15 мая «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» сыграют в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли-2022. Встреча начнётся в 05:00 мск.
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Счёт в серии 3-3. Победитель выйдет во второй раунд плей-офф НХЛ, где сразится с «Калгари Флэймз» или «Даллас Старз».
НХЛ приостановила показ матчей на территории России. Посмотреть игру «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» можно будет на ESPN и Sportsnet.
Явным фаворитом считается канадский клуб. Шансы «Эдмонтона» оценены коэффициентом 1.78: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1780 рублей. Успех «Лос-Анджелеса» доступен за 3.80, ничья после трёх периодов — за 4.70.
Проход «Эдмонтона» во второй раунд оценён в 1.50, победа «Кингз» с учётом овертайма — в 2.80.
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