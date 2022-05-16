Латвия — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Латвия – Норвегия.
Ставка: ничья за 4.65.
«Предрекали латышам выход в четвертьфинал, предрекали и напредрекались. После двух туров (то есть почти трети группового турнира) – ноль очков и последнее место. И тут уже речь не о четвертьфинале, а о том, чтобы в бездну не упасть. Ведь основные конкуренты – австрийцы да англичане — по одному очку себе уже намыли.
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Конечно, нельзя забывать, что оба матча у латышей были с командами, так сказать, верхнего сегмента. Тогда как у конкурентов таковым был лишь один матч, а второй — уже с ровней, где они очками и обзавелись. При этом смотрелись латыши даже в проигранных матчах весьма прилично. И даже поприличнее норвежцев, которые два периода матча с Великобританией честно зарабатывали себе три очка, а потом за три минуты спустили всё своё преимущество в унитаз, так, что пришлось отскакивать в овертайме.
А поскольку три шайбы от британцев они получили после 52-й минуты, то это тонко намекает на одно толстое обстоятельство: с «физикой» у викингов не всё в порядке и на весь матч их не хватает. Чем латыши и должны воспользоваться в очном противостоянии.
Лично я надеюсь, что воспользуются. Ну, не наиграли латыши на последнее место. Казахи – да, наиграли и уже одной ногой стоят в дивизионе «Б». А вот латыши кусаются, царапаются, и это в итоге должно принести им первые очки в текущем чемпионате. Поэтому прогнозирую неслабую битву, которая в основное время завершится ничейным результатом. А уже в дополнительное время латыши выжмут из норвежцев второе очко», — сказал Лебедев.
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