«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: эксперты назвали шансы Клоппа сохранить шансы на чемпионство

17 мая в Саутгемптоне состоится матч 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 21:45 мск.
«Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Сити» на четыре очка, имея одну игру в запасе. В случае поражения мерсисайдцы потеряют шансы на титул, в случае ничейного исхода сохранят только теоретическую возможность взять чемпионство.
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Эксперты не сомневаются в победе «Ливерпуля»: заключить пари на подопечных Юргена Клоппа предлагается с коэффициентом 1.41. Успех клуба из Саутгемптона доступен за 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.60.
Аналитики убеждены, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78.
Если забьют футболисты «Саутгемптона», зайдёт коэффициент 1.50. Гол в исполнении «Ливерпуля» оценён коэффициентом 1.04. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.60.
Ставки на пенальти принимаются за 2.60, а на красную карточку — за 6.00.
Клопп не верит, что «Манчестер Сити» упустит чемпионство.
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