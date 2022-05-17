«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: эксперты назвали шансы Клоппа сохранить шансы на чемпионство

17 мая в Саутгемптоне состоится матч 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 21:45 мск.

«Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Сити» на четыре очка, имея одну игру в запасе. В случае поражения мерсисайдцы потеряют шансы на титул, в случае ничейного исхода сохранят только теоретическую возможность взять чемпионство.

Томас Тухель: Клопп любит прибедняться.

Эксперты не сомневаются в победе «Ливерпуля»: заключить пари на подопечных Юргена Клоппа предлагается с коэффициентом 1.41. Успех клуба из Саутгемптона доступен за 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.60.



Аналитики убеждены, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78.

Если забьют футболисты «Саутгемптона», зайдёт коэффициент 1.50. Гол в исполнении «Ливерпуля» оценён коэффициентом 1.04. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.60.

Ставки на пенальти принимаются за 2.60, а на красную карточку — за 6.00.

Клопп не верит, что «Манчестер Сити» упустит чемпионство.

Гвардиола попросил «Саутгемптон» разгромить «Ливерпуль» со счётом 4:0.

Анчелотти пообещал, что Родриго и Вальверде сыграют в финале Лиги чемпионов.



Определились все участники Суперкубка Испании — 2023.