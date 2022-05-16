Дата финала Лиги чемпионов-2022, где покажут матч «Ливерпуль» — «Реал Мадрид»

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» пройдёт 28 мая. Начало запланировано на 22:00 мск.
Тьерри Анри дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
В прямом эфире финал Лиги чемпионов-2022 можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но в марте УЕФА принял решение о переносе решающей игры в Париж. Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс».
«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов во второй раз за четыре года. 26 мая 2018 года испанский клуб победил со счётом 3:1. «Сливочных» возглавлял Зинедин Зидан, главным тренером английской команды был Юрген Клопп, который работает с «Ливерпулем» по сей день.
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После этого команды играли в четвертьфинале Лиги чемпионов-2020/2021. Тогда по сумме двух матчей сильнее оказался «Реал» — 3:1, 0:0.
В пяти предыдущих очных встречах «королевский клуб» добыл четыре победы при одной ничьей.
Анчелотти пообещал, что Родриго и Вальверде сыграют в финале Лиги чемпионов.
Фернандо Морьентес назвал «Ливерпуль» самым страшным соперником для «Реала».
Гвардиола попросил «Саутгемптон» выиграть у «Ливерпуля» со счётом 4:0.
«Предпочитаю наслаждаться финалом ЛЧ». Анчелотти — на вопрос о Холанде в «Ман Сити».
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