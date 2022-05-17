Танаси Коккинакис — Фабио Фоньини: прогноз Владимира Светберга на матч турнира в Женеве

Профессиональный аналитик Владимир Светберг дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Женеве Танаси Коккинакис — Фабио Фоньини.



Ставка: победа Фоньини за 1.74.



«Австралиец уступает в классе, но он достаточно ярко проявил себя на турнире в Майами. Фабио Фоньини имеет больше опыта, 34-летний итальянец продолжает демонстрировать неплохие результаты.

Медведев рассказал о своём психологическом состоянии после Australian Open.

Танаси Коккинакис располагается на 88-й строчке мирового рейтинга. В марте австралиец достойно выступил на турнире в Майами, дойдя до стадии 1/8 финала, по пути обыграв Ришара Гаске, Диего Шварцмана и Дениса Кудлу. Однако в апреле Коккинакис не выступал, а на грунте в этом сезоне у него всего один матч, который был проигран в рамках квалификации римского турнира Ласло Дьере (4:6, 4:6). Отсутствие игровой практики на грунте может сыграть важную роль. Коккинакис способен навязывать борьбу, но его текущая форма вызывает большие вопросы.



Фабио Фоньини занимает 56-е место в рейтинге ATP. 34-летний итальянец старается поддерживать стабильность, хотя, конечно, Фоньини приходится все сложнее. Но в Белграде Фабио доходил до полуфинала, а на турнире в Риме Фоньини уступил в 1/16 финала Яннику Синнеру (2:6, 6:3, 3:6). Но все же отметим, что даже в матчах против молодого поколения Фоньини выглядит конкурентоспособным. Да и на грунте в этом сезоне итальянец провел уже 15 матчей, что также говорит в его пользу.



В данном поединке перевес на стороне Фабио Фоньини. Танаси Коккинакис пропустил больше месяца и на грунтовом покрытии провел всего один матч в этом сезоне. Тогда как Фабио Фоньини в полной боевой готовности, итальянец в хорошей форме и в правильном игровом ритме. Да и по факту Фоньини значительно превосходит своего соперника в мастерстве. В качестве ставки заиграем победу Фабио Фоньини, Танаси Коккинакису будет крайне непросто оказать реальное сопротивление без игровой практики», — сказал Светберг.

Джокович выступил против бойкота Уимблдона на фоне отстранения россиян.