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«Флорида» — «Тампа»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

«Флорида» — «Тампа»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч серии 2-го раунда Кубка Стэнли «Флорида» — «Тампа».

Ставка: ТБ 7 за 2.10.

«Мне кажется, что «Тампе» будет легче против «Флориды», чем в серии с «Торонто». Канадцы дали бой, но вот «Флорида» достаточно много свободы позволяет у своих ворот. Бобровский в воротах «Флориды» пока не совсем стабилен.

Я беру победу «Тампы» за 2.10. Причём в первом матче взял бы тотал больше 7 шайб за 2.11. Жду здесь много голов. Обе команды будут играть от атаки», — сказал Лысенков.

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