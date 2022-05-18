«Айнтрахт» – «Рейджерс»: прогноз Дениса Казанского на финальный матч Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Айнтрахт» – «Рейнджерс» в рамках финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Айнтрахта» в матче за 1.72.



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Конечно, этот город немножко жалко, потому что туда приедут безумные шотландцы и не менее безумные немецкие болельщики.



Всегда сложно предсказать финал. Можно обратить внимание на то, что «Рейнджерс» выступил здорово с немецкими командами, а для «Айнтрахта» территория Испании тоже является особенной, потому что они прошли «Бетис» и «Барселону».



«Айнтрахт» на выезде чувствует себя комфортно, в отличие от «Рейнджерс», что может иметь ключевое значение. Мне кажется, что «Айнтрахт» победит. Думаю, что фарт будет на его стороне», — сказал Казанский.

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