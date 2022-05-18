Франция – Италия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция – Италия.



Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.52.



«Битва титанов группы А чемпионата мира, прямо-таки столкновение галактик — сиречь «халявщиков» турнира, въехавших в рай на чужом горбу. Оба соперника сильны, как никогда, и больше двух шайб за игру забросить не могут.

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Но при этом молитвами добрых казахстанцев у французов уже есть три очка, позволяющие им с оптимизмом смотреть на мир. Главный матч итальянцев, судя по всему, ещё впереди, и это не матч с командой Франции.



Потому что французам «макаронники», скорее всего, всё-таки проиграют. Игра обоих соперников не вселяет больших надежд, смотрятся они на уровне середнячков нашей Высшей хоккейной лиги. Да, цепляются, грызутся, пытаются укусить. Иногда это даже получается, но чаще — не очень. Могут испортить настроение любому сопернику, особенно если тот отнесётся к ним несерьёзно, но это – максимум.



Битва, конечно же, будет, причём достаточно лихая, потому что победа никому не помешает, а вот помочь может сильно. Увидим мы нечто вроде матча из финальной серии Кубка Петрова, где тоже есть своя интрига и свои победители. Ждать от такого матча особых изысков не следует, неоткуда им там взяться.

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Там и так малкиных нет, так ещё и тренерские штабы упростят игру до безобразия. В общем, ставить на такой матч можно, а вот смотреть его лучше не надо. У нас такого хоккея в течение сезона пруд пруди.



Ну а я смею предположить, что поскольку французы в прошедших играх выглядели визуально покрепче и позлее, то в итоге это позволит им одержать свою вторую победу в турнире. Причём даже в основное время, что оставит какие-то шансы сборной Казахстана. Преимущество в счёте будет небольшим, думаю, максимум в две шайбы. Но французам этого хватит за глаза», — сказал Лебедев.



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