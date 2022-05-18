Норвегия – Австрия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМХ-2022 18 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Норвегия – Австрия.
Ставка: победа Норвегии за 2.11.
«Тихой сапой и почти незаметно сборная Австрии набрала на этом чемпионате уже три очка в трех матчах. Что примечательно, пока австрийцы играли только с командами из первой четверки, где сплошь потенциальные четвертьфиналисты.
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То есть, до гарантированного сохранения места в элите потомкам Моцарта хватит всего одного очка. Но, поскольку оставшиеся матчи австрийцам предстоит играть сплошь с лузерами группы «Б», то, уверен, сейчас в их головах бродят шальные мысли: «А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?». И возможная победа над норвежцами как раз и станет таким замахом.
Я не случайно назвал победу над викингами возможной. В том матче все будет за норвежцев. Они накануне отдыхали, тогда как из австрийцев все нервы вытащили большие умельцы этого дела чеха. Австрийцы ведь не только накануне играли, но играли еще и с овертаймом и последующей серией послематчевых буллитов. Но с чехами австрийцам удалось сравнять счет в самом конце матча, на последней минуте, а норвежцы, как мы помним, к концу своих матчей прилично подсаживаются.
В общем, все будет очень интересно. И хотелось бы поставить на австрийцев, да рука как-то не поднимается. Нет у них в составе особых забивал, как, впрочем, и у норвежцев, ушедших в сплошную безнадегу после завершения карьеры в сборной Патрика Торесена. Получается у нас в итоге матч на взаимное изматывание, и в такой дуэли более свежие норвежцы должны в итоге доломать менее свежих австрицев.
Минимальная и по преимуществу в счёте, и по самому счёту победа норвежцев, одержанная при этом в основное время», — сказал Лебедев.
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Финны чудят, шведы массово слились. Старт ЧМ по хоккею — это провал.
Прогноз на матч Финляндия — Швеция с коэффициентом 2.18.
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