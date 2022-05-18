Прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс»: Шестёркин, тащи!

Представляем вашему вниманию прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли «Каролина» — «Рейнджерс» от авторов Betassist.

Ставка: индивидуальный тотал «Каролины» больше трёх шайб за 1.80.

«Рейнджерс» прошли по краю пропасти в первом раунде. С характером тут полный порядок: проигрывали «Питтсбургу» со счётом 1-3, не посыпались и прошли дальше. Здорово, молодцы. На этом хорошие новости заканчиваются.

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«Пингвины» мучились с вратарями — основную часть серии последний рубеж занимал номинальной третий голкипер Доминге, который запустил пару совсем уж детских шайб. Сидни Кросби по ходу серии получил травму — в пятом матче отбегал всего 10 минут, шестой пропустил, а в седьмом, похоже, играл через боль. Добавим сюда возрастной состав, которому на фоне плотного календаря и кадровых потерь к концу серии стало совсем тяжело.

И знаете что? «Питтсбург» всё равно был в шаге от попадания во второй раунд. В чём тут дело? Прежде всего в слабой обороне «Рейнджерс». Во всех матчах они пропускали как минимум три шайбы, даром что Шестёркин выручал достаточно. Вот только его слишком часто бросали на растерзание сопернику.

Добавим сюда неубедительное меньшинство и откровенно среднюю игру Артемия Панарина. Победная шайба в овертайме седьмого матча — это круто, скандирование трибун — вообще исторический момент. Но потерь по ходу серии у россиянина было много. Причём довольно часто это были скорее обрезы, чем потери.

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Игорь Шестёркин в нужный момент подтащил — три победы подряд, несколько ярких сейвов, замолчавшие фанаты «Питтсбурга». Во втором раунде основная надежда «синерубашечников» — именно он. Потому что «Каролина» в полном порядке. Глубокий состав, вернувшийся на последний рубеж Антти Раанта, добротный кубковый опыт.

В регулярном чемпионате «Харрикейнз» забрали у «Рейнджерс» три матча из четырёх, причём в основное время. В восьми из девяти предыдущих очных встреч «ураганы» забрасывали минимум три шайбы к исходу третьего периода, а Шестёркин меньше трёх шайб в Кубке Стэнли — 2022 пока не пропускал. Логично выбирать между П1 в основное время за 1.98 и ИТБ 3 шайбы «Каролины» за 1.80.

«Нью-Йорк» слишком многое позволяет на своём «пятаке» и слишком часто допускает простые ошибки. А создавать давление перед воротами и «доедать» отскоки «Каролина» умеет превосходно. Похоже, Игоря Шестёркина ждёт огромное испытание. Ограничиться хотя бы тремя-четырьмя пропущенными шайбами в таких условиях — уже достижение.

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