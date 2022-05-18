«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: где смотреть финал Лиги Европы, какой канал покажет трансляцию

Сегодня, 18 мая, состоится финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск.

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Прямую трансляцию главной игры турнира можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех шотландцев оценён экспертами в 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.58.



Аналитики сомневаются, что финал Лиги Европы получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.

Если забьёт «Айнтрахт», сыграет коэффициент 1.24. «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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