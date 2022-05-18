«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: фрибет до 2500 рублей к финалу Лиги Европы

18 мая пройдёт финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 2500 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!



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После этого ты получишь бонус 2000 рублей, который можно будет использовать в мобильном приложении на финальный матч. А если твоя команда победит в финале, то ты получишь ещё один фрибет — в размере 500 рублей.