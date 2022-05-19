Германия — Дания: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Германия — Дания.



Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 2.44.



«Разнеся в первом туре «вдребезги и пополам» несчастную сборную Казахстана, которая с тех пор никак не может себя собрать, датчане почувствовали себя царём горы. И тут же за своё самомнение были унасекомлены командой Швейцарии.

Шестёркин стал лидером плей-офф НХЛ по отбитым броскам.

После этого поняли свой шесток, успокоились и Италию в третьем туре ломали о колено уже с чувством, толком и расстановкой. В итоге сборная Дании в настоящий момент находится в зоне плей-офф своей группы «А» и, надо сказать, неплохо так находится, даже обгоняя по разнице заброшенных и пропущенных шайб своего следующего соперника.



Вот только сдаётся, что обгон этот продлится недолго. Датчане, конечно, выглядят неплохо, но немцы в целом смотрятся куда более организованно, и немецкий орднунг на финском льду вполне себе работает. Это, конечно, не означает, что будущая победа у бундесманшафт в кармане, конечно, нет!

Экспресс с коэффициентом 10.82 на ЧМ-2022 по хоккею.

Более того, есть вероятность того, что датчане смогут им в итоге напихать. Но для этого должно наложиться столько разного, что серьёзно столбиться на этот вариант могут только очень рисковые люди.



А поскольку я себя к таковым не отношу, то прогнозирую относительно спокойную, без излишних нервотрёпок, но и не совсем простую победу в основное время сборной Германии. И что-нибудь вроде 3:1 или 4:2 на табло. Скромно, но со вкусом», — сказал Лебедев.



Александр Овечкин вернулся к семье в Россию.



Журналист из США: «Питтсбург» не особо хочет удерживать Малкина.



Прогноз с коэффициентом 5.70 на матч Чехия — Латвия.



Топ-клубы КХЛ хотят разделить лигу на высший и низший дивизионы.



Защитник «Тампы» назвал уникальное умение Никиты Кучерова.