«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 1.89.



«Победа гарантирует «Эвертону» сохранение места в АПЛ. Вопрос в том, сумеют ли синие её добыть и заслуживают ли они в принципе остаться в элитном дивизионе.

Прогноз на матч «Челси» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.

За 90 минут против уже вылетевшего «Уотфорда» команда Лэмпарда создала от силы один голевой момент и довольствовалась лишь нулевой ничьей, а спустя несколько дней по делу была переиграна «Брентфордом» на родном «Гудисоне», заканчивая матч вдевятером. Класса «ирискам» явно недостаёт, остаётся надеяться разве что на дисциплину и на то, что впереди что-то сумеет изобразить Ришарлисон.



К «Пэласу» нет особых претензий ни по качеству игры, ни по части мотивации, хотя турнирных задач «орлы» по большому счёту уже давно не решают. Всего одно поражение у них в пяти последних турах и самый минимум остроты, позволенной у собственных ворот соперникам.



Понятно, что «Эвертон» будет хотеть победить здесь больше, но не поплатится ли он в моменты особых рьяных попыток… «Пэлас» умеет подлавливать соперников в такие моменты.



Эти команды уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза лондонцы безоговорочно побеждали – 3:1 в чемпионате и 4:0 пару месяцев назад в Кубке», — сказал Петросьян.

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