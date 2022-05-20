Латвия — Австрия: ставка Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Латвия – Австрия.



Ставка: ничья за 4.60.



«Уже после первого периода предыдущего матча латышей – с чехами — подопечные Витолиньша стали этакими гостями на чужом празднике. Потому что, с одной стороны, попадание в плей-офф им уже не светит (особенно с учётом того, что им ещё играть со шведами). А с другой, три набранных очка позволяют достаточно спокойно думать о своей судьбе на следующий хоккейный год.

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Впрочем, до конца от вылета из элиты латыши себя пока не оградили. Но смогут это сделать, если обыграют команду Австрии, которая, в принципе, им по зубам. Не без оговорок, но все-таки по зубам. Первая и самая главная оговорка заключается в том, что австрийцы накануне отдыхали, а латышей унижали чехи. Во второй части группового турнира восстановление происходит всё тяжелее, усталость идёт накопительным итогом, а сборная Латвии к тому же отнюдь не самая молодая на этом безроссийском хоккейном празднике.

Поэтому в противостоянии с австрийцами латышам придется нелегко, но даже при таких раскладах их преимущество должно быть. Не слишком ощутимым, к концу игры, возможно, и вовсе сведённым к нулю, но поначалу латышская команда должна австрийцев ушатать.



В принципе, у этого матча есть результат, который в общем и целом может удовлетворить обоих соперников, – ничья в основное время. Она практически дарует обоим соперникам ещё год жизни в элите. И лично я вижу этот результат наиболее вероятным в предстоящем матче, как вижу всегда, когда он устраивает обоих. Это не означает, что он будет железно, – нельзя исключать варианта, когда в одну сторону всё полетит. Но всё-таки вероятность такого события при относительном равенстве соперников весьма невелика, поэтому ей можно пренебречь. А так соперники будут играть на ничью, а уж дальше – как вынесет.



Стало быть, ничья в основное время. А уж кому там повезёт потом – пусть сами разбираются», — сказал Лебедев.



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