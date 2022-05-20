Казахстан — Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч хоккейного ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Казахстан – Словакия.



Ставка: победа Словакии с форой (-2.5) за 2.10.



«В этом матче сборная Казахстана будет расплачиваться за свою игру накануне. Я ни в чём не могу упрекнуть наших географических соседей, которые захотели войти в мировую хоккейную историю точно так же, как на Олимпиаде-2002 в неё вошла сборная Беларуси.

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Но память услужливо подбрасывает мне прошлогодний чемпионат мира, когда сборная России, досрочно выиграв группу, не побоялась выйти в четвертьфинале на вроде бы никакущих родоначальников, хотя практика последних 20 лет учит нас (в основном мордой об лёд), что раньше финала нам с канадцами играть категорически нельзя. Ну и получили.



У казахстанцев положение, с одной стороны, проще, с другой – сложнее. Проще потому, что ещё будет матч с итальянцами, самый последний в группе и наверняка решающий. Сложнее потому, что шансов со словаками наверняка было бы больше, чем с канадцами. А теперь, судя по тому, как накануне бились казахстанцы и сколько сил оставили на льду, шансов нет вовсе.

Да ещё и словаки накануне отдыхали, что делает очередное поражение казахов практически неизбежным. Оно и так было практически предопределено, а теперь и вовсе. Потому что природу не обманешь, а групповой турнир идёт уже не первый день, и усталость постепенно копится.

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В общем, честь и хвала Казахстану за матч с Канадой. По крайней мере, за первый период. Но словакам от этого героизма будет только легче. Они победят без особых напрягов, спокойно и вдумчиво, никого не собираясь пугать обилием заброшенных шайб. Сделают это в основное время и с преимуществом минимум в три шайбы.



А вот если бы Казахстан сыграл со словаками так, как накануне бился в начале с Канадой – было бы куда интереснее», — сказал Лебедев.



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