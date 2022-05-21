«Динамо» — «Сочи»: эксперты назвали фаворита центрального матча 30-го тура РПЛ

21 мая в матче заключительного, 30-го тура РПЛ московское «Динамо» сыграет с «Сочи». Начало игры – в 17:00 мск. Встреча пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.31.

В случае победы «Сочи» финиширует на втором месте в чемпионате России. При любом другом исходе серебро останется у бело-голубых.



Эксперты отдают преимущество подопечным Сандро Шварца. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагают с коэффициентом 2.12. Шансы «Сочи» оценили коэффициентом 3.45, ничья доступна за 3.68.



Заключить пари на тотал больше 2.5 гола можно за 1.78, на ТМ 2.5 гола дают 2.10. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку с коэффициентом 1.68, а обратный исход идёт за 2.20.

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Прогноз на матч «Динамо» — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

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