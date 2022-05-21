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«Химки» — «Спартак»: смотреть матч 21 мая 2022 онлайн, трансляция, какой канал покажет

«Химки» — «Спартак»: смотреть матч 21 мая 2022 онлайн, трансляция, какой канал покажет
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Сегодня, 21 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех химчан оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

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