«Химки» – «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 21 мая 2022 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1) за 3.46.

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«Для «Спартака» остаётся только один важный матч в сезоне — это финал Кубка России против «Динамо», который пройдёт через неделю. В чемпионате давно уже всё потеряно, но я не думаю, что в последнем туре «Спартак» будет беречься, играть не в полную силу. Такие истории не доводят до добра. Надо постараться одержать победу, чтобы в хорошем настроении готовиться к дерби с «Динамо» в «Лужниках». Если проиграть, то подготовка в какой-то степени будет смазанной. Настроение будет не то.



«Спартак» здорово сыграл в полуфинале Кубка России, хороший первый тайм выдал против «Урала», второй тайм с «Крыльями», да и против «Зенита» выглядел временами очень неплохо, хороший мяч забил. Нельзя сказать, что «Спартак» сейчас в плохом состоянии. Понятно, что игровых проблем достаточно, но форма нормальная, боевая.



«Химкам», понятное дело, этот матч нужнее. Они ещё себя не обезопасили от всяких процедур в конце сезона. Хорошо бы им хотя бы ничейку зацепить. Но, на мой взгляд, после длительной беспроигрышной серии команда подсела. Там обойма маленькая, класс игроков не очень высокий, много возрастных футболистов. Одного характера мало, чтобы противостоять «Спартаку».



Ставлю на победу «Спартака» с форой (-1). Коэффициент интересный. Уверен, что он серьёзно отнесется к этой встрече. До финала ещё есть время, чтобы подготовиться. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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Прогноз на матч «Химки» — «Спартак» с коэффициентом 4.30.



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