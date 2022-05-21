Роман Гутцайт сделал ставку на то, что «Рубин» Леонида Слуцкого вылетит в ФНЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился своим прогнозом на матч заключительного тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа».

Ставка: победа «Уфы» за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 11.31 на 30-й тур РПЛ.

«Это одна из центральных игр тура за прямой стык за выживание: «Рубин» в Казани принимает «Уфу». «Рубин» бесплатно пускает болельщиков на этот матч, но поможет ли это команде Слуцкого? «Рубин» смотрелся очень плохо в матче с «Уралом» и закономерно проиграл 0:3. А «Уфа» в последней встрече с «Арсеналом» показала невероятную самоотдачу, страсть и смогла добиться результата, который оставил её в игре за тур до окончания чемпионата.



Если говорить о текущей форме команд, то «Уфа» сейчас смотрится стабильнее, она играет качественнее и показала, что уже сейчас может добиваться нужных ей результатов. Думаю, что в предстоящей игре фаворитом является именно команда, которая сейчас находится в зоне вылета.

Тем более что задача перед «Уфой» стоит максимально конкретная — нужно победить, и тогда прописка в РПЛ сохраняется. Думаю, что так и произойдёт. Поэтому жду победу «Уфы», — сказал Гутцайт.

Напомним, что «Рубин» опережает «Уфу» на два очка в турнирной таблице РПЛ. В случае поражения казанский клуб опустится в зону вылета.

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