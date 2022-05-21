Роман Гутцайт сделал ставку на то, что «Рубин» Леонида Слуцкого вылетит в ФНЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился своим прогнозом на матч заключительного тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа».
Ставка: победа «Уфы» за 2.38.
Экспресс с коэффициентом 11.31 на 30-й тур РПЛ.
«Это одна из центральных игр тура за прямой стык за выживание: «Рубин» в Казани принимает «Уфу». «Рубин» бесплатно пускает болельщиков на этот матч, но поможет ли это команде Слуцкого? «Рубин» смотрелся очень плохо в матче с «Уралом» и закономерно проиграл 0:3. А «Уфа» в последней встрече с «Арсеналом» показала невероятную самоотдачу, страсть и смогла добиться результата, который оставил её в игре за тур до окончания чемпионата.
Если говорить о текущей форме команд, то «Уфа» сейчас смотрится стабильнее, она играет качественнее и показала, что уже сейчас может добиваться нужных ей результатов. Думаю, что в предстоящей игре фаворитом является именно команда, которая сейчас находится в зоне вылета.
Тем более что задача перед «Уфой» стоит максимально конкретная — нужно победить, и тогда прописка в РПЛ сохраняется. Думаю, что так и произойдёт. Поэтому жду победу «Уфы», — сказал Гутцайт.
Напомним, что «Рубин» опережает «Уфу» на два очка в турнирной таблице РПЛ. В случае поражения казанский клуб опустится в зону вылета.
Золотой гол и переговоры с «Реалом». 5 лучших моментов в карьере Алана Дзагоева.
Уткин объяснил, почему считает матч «Рубин» — «Уфа» главным в последнем туре РПЛ.
Непомнящий: Дзагоев — один из немногих в России, кто может отдать последний пас.
«Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным как можно скорее.
- 21 мая 2022
-
11:30
-
11:14
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:50
-
07:00
-
06:00
- 20 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 19 мая 2022
-
21:52
-
21:00
-
19:54
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00