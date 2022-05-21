Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» – «Сочи» в заключительном туре РПЛ 21 мая

Известный телекомментатор, журналист и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на центральный матч 30-го тура РПЛ «Динамо» – «Сочи».

Ставка: ничья за 3.64.

«В этой встрече на поле стадиона «Динамо» определится обладатель серебряных медалей. «Динамо» устраивает ничья по дополнительным показателям, потому что по очкам равенство. «Динамо» сейчас на втором месте, а «Сочи» на третьем. Дополнительный показатель — это сентябрьская победа «Динамо» в Сочи 1:0. Сразу скажу, что в 2020 году команды обменялись победами. Тогда каждая команда выиграла на своём поле.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.31.

Что касается игр в гостях и дома, тут довольно интересно. «Динамо» по результатам домашних матчей в турнирной таблице на седьмом месте. «Сочи» по результатам игр на выезде на втором месте. В этом смысле их опережает только московское «Динамо». В решающем матче бело-голубые играют на своём поле. Вопрос, будет ли «Динамо» дома играть на устраивающую команду ничью?

А если будет, то сможет ли её сохранить? Есть очевидные проблемы в обороне. Не всё ясно с вратарской линией. Шварцу, главному тренеру, нужно решать, кто займёт место в воротах в финальном матче. Это особый разговор. «Динамо» будет иметь в голове предстоящую встречу со «Спартаком» в финале Кубка ровно через неделю.



В прошлом туре «Динамо» сыграло 3:3 с «Локомотивом». Это как раз на тему тех проблем, о которых я только что говорил. С другой стороны, «Динамо» — команда забивающая. 52 мяча, лучше показатель только у «Зенита». «Сочи» забил 49 мячей. Атака тоже хороша. Это третье место по забитым.

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В предыдущем туре «Сочи» сыграл 0:0 с «Нижним Новгородом». «Нижний» выстоял, хотя практически весь второй тайм был в меньшинстве. Был великолепен вратарь соперника. У «Сочи» мощный атакующий потенциал, но в этой игре не сложилось.



Дисквалифицированных нет ни там, ни там. У «Динамо» в результате дисквалификации отдохнули во время игры с «Локо» Грулёв и Моро. Не было на скамейке рядом со своей командой и главного тренера. Может быть, каким-то образом это повлияло на ход игры. Сохранить победный счёт не удалось. «Динамо» месяц без побед в чемпионате. Три поражения подряд и ничья с «Локомотивом». Последний раз в нашем российском первенстве «Динамо» было в тройке в 2008 году. А уж серебро команда выигрывала только в далёком 1994.



Для «Сочи» серебряные медали будут большим успехом. Это наивысшее достижение в истории клуба. Даже попадание в тройку — уже достижение. В отличие от «Динамо», «Сочи» два месяца без поражений. Четыре победы и три ничьи. Я думаю, для «Динамо» это будет тяжёлая борьба. Но с оглядкой на предстоящий финал, может быть, даже это нивелирует преимущество своего поля. Я предвижу вот такую серьёзную битву равных, в общем-то, команд. Я бы рискнул и поставил на ничью».

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Прогноз на матч «Динамо» — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

