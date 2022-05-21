«Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: ставка Романа Нагучева на матч финала Кубка Германии

Известный комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Роман Нагучев поделился своим прогнозом на матч финала Кубка Германии, в котором сыграют «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».
Почему Тедеско принесёт «Лейпцигу» первый трофей в истории.
Ставка: «обе забьют — да» с коэффициентом 1.81.
«Фрайбург» преподносит сюрпризы в матчах с большими командами, так что в битве за трофей никакого разгрома точно не будет. Даже если «Лейпциг» покажет свой лучший футбол, вряд ли сможет крупно обыграть соперника, который великолепно играет в этом сезоне и очень долго претендовал на место в Лиге чемпионов.
Команда Штрайха в судьбоносном для себя матче найдёт контраргументы. Мой прогноз: «обе забьют». Мне кажется, что нас ждёт весёлая игра. Победителя предсказывать не берусь, но голы тут точно будут», — сказал Нагучев.
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