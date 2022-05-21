Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: ставка Романа Нагучева на матч финала Кубка Германии

«Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: ставка Романа Нагучева на матч финала Кубка Германии
Комментарии

Известный комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Роман Нагучев поделился своим прогнозом на матч финала Кубка Германии, в котором сыграют «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».

Почему Тедеско принесёт «Лейпцигу» первый трофей в истории.

Ставка: «обе забьют — да» с коэффициентом 1.81.

«Фрайбург» преподносит сюрпризы в матчах с большими командами, так что в битве за трофей никакого разгрома точно не будет. Даже если «Лейпциг» покажет свой лучший футбол, вряд ли сможет крупно обыграть соперника, который великолепно играет в этом сезоне и очень долго претендовал на место в Лиге чемпионов.

Команда Штрайха в судьбоносном для себя матче найдёт контраргументы. Мой прогноз: «обе забьют». Мне кажется, что нас ждёт весёлая игра. Победителя предсказывать не берусь, но голы тут точно будут», — сказал Нагучев.

Р.Билялетдинов: на ЧМ-2018 – подъём, а потом четыре мяча заглатываем от датчан.

Марвин Комппер объяснил своё решение остаться в «Локомотиве».

Анчелотти намекнул, что Бэйл сыграет в финале Лиги чемпионов.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022