Эксперты назвали шансы «Арсенала» выйти в Лигу чемпионов по итогам 38-го тура АПЛ

Сегодня, 22 мая, в английской Премьер-лиге завершится 38-й, заключительный тур. Все 10 матчей стартуют в одинаковое время — 18:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».
Эксперты оценили шансы лондонского «Арсенала» занять четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, которое даёт право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. На данный момент лондонцы идут на пятой позиции, отстав от «Тоттенхэма» на два очка.
Заключить пари на то, что «Арсенал» в матче заключительно тура АПЛ обыграет «Эвертон», а «Тоттенхэм» в параллельном матче уступит «Норвичу», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 12.00. Приблизительно это равно 8% вероятности.
Напомним, что «Эвертон» свою турнирную задачу решил, а «Норвич» гарантировано покинет высший футбольный дивизион Англии.
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