«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч 38-го тура АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: тотал первого тайма больше 1.5 мяча за 2.12.

Почему Стивен Джеррард не спасёт «Ливерпуль».

«На финише английского сезона «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном». Команда Юргена Клоппа до последнего тура бьётся за чемпионство. В параллельной встрече «Сити» принимает «Астон Виллу». Разница между топами — всего один балл. «Вулверхэмптон» по сезону — команда очень закрытая, которая немного забивает, немного пропускает, но и у «волков» совсем недавно был матч с «Манчестер Сити», где команды смогли обменяться голами уже по ходу первого тайма. Здесь задача «Ливерпуля» совершенно конкретная — без победы ничего не будет. Конечно, теоретически возможно, что «Сити» крупно проиграет «Астон Вилле», а «Ливерпуль» сыграет вничью и по разнице мячей обойдёт соперника, но красные не могут на это закладываться.



«Ливерпуль» выйдет на поле «Энфилда», чтобы побеждать. «Сити» тоже понимает, что победа позволяет не смотреть на то, как играет «Ливерпуль». А вот в первом тайме следить за событиями в Манчестере на «Энфилде» будут, поэтому «Ливерпуль» может попытаться стать победителем уже по ходу первого тайма.



Мне нравится ставка с тоталом первой 45-минутки больше 1.5 мяча за 2.17. «Ливерпуль» должен побежать. Есть немаловажная деталь — если к началу второго тайма «Сити» будет выигрывать 3:0, то это может деформировать эмоции игроков «Ливерпуля», и вторая половина встречи может оказаться не такой результативной. А в первом тайме я вижу конкретную мотивацию, чтобы бежать, забивать и даже дестабилизировать футболистов «Сити», на которых может быть оказано дополнительное давление, если они узнают, что «Ливерпуль» быстро забил несколько мячей. «Вулверхэмптон» умеет контратаковать. Если «Ливерпуль» будет играть чересчур открыто, то «Вулвз» может свой шансик в контратаке найти».

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