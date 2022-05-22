«Арсенал» — «Эвертон»: ставка Александра Елагина на матч чемпионата Англии 22 мая 2022

Телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин дал прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон».
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».
Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.89.
«Этот матч будет иметь наиважнейшее значение для хозяев, ибо только победа оставляет им шансы на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон. И даже в случае победы не всё будет зависеть от них. Проигрыш «Арсенала» на выезде «Ньюкаслу» 15 мая (0:2) отправил «канониров» на пятое место с 66 очками.
У «Тоттенхэма» 68 очков, а это значит, что при ничьей «шпор» в предстоящем матче команда Антонио Конте не даст «Арсеналу» обойти себя, так как имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (+24 против +9). «Арсеналу» необходимо побеждать «Эвертон» и надеяться на поражение «Тоттенхэма».
У «Эвертона» тоже сложная ситуация. 19 мая «Эвертон» выиграл у «Кристал Пэлас», набрал 39 очков и гарантировал себе прописку в АПЛ на будущий сезон. Настроение сейчас хорошее. При любом раскладе 22 мая на «Эмирейтс» мы увидим яркое зрелище. А потому ждём забитые голы».
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