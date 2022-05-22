«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч заключительного тура АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон».
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.93.
«Эвертон» сыграл в среду выдающимся образом с «Кристал Пэлас». Это матч жизни, самый важный матч Фрэнка Лэмпарда в футбольной карьере (как он сам выразился). То, что они выиграли, сколько эмоций выплеснули, было бы идеальным финалом сезона. Но нет, надо ещё играть с «Арсеналом».
Это огромная проблема. Потому что «Арсеналу» нужно побеждать. Есть надежда на попадание в топ-4.
К тому же «Эвертон» регулярно проигрывает на выезде: восемь поражений в 10 матчах. Большая часть из этих поражений с существенной разницей в два или более мячей.
«Эвертон» уже раскидал все свои эмоции в прошлой игре. К тому же на выезде он плох. А «Арсеналу» нужно. Поэтому возьму Ф1 (-1.5)».
Клопп: не имею права рисковать здоровьем Салаха перед финалом ЛЧ.
«Не хватает только пива и чипсов». Топ мер, которые спасут РПЛ.
Лэмпард назвал спасение «Эвертона» одним из величайших достижений в карьере.
Губерниев: скоро «Рубин» начнёт выходить в хоккейной форме на второй тайм.
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