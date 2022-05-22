«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч заключительного тура АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон».

Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.93.

«Эвертон» сыграл в среду выдающимся образом с «Кристал Пэлас». Это матч жизни, самый важный матч Фрэнка Лэмпарда в футбольной карьере (как он сам выразился). То, что они выиграли, сколько эмоций выплеснули, было бы идеальным финалом сезона. Но нет, надо ещё играть с «Арсеналом».



Это огромная проблема. Потому что «Арсеналу» нужно побеждать. Есть надежда на попадание в топ-4.



К тому же «Эвертон» регулярно проигрывает на выезде: восемь поражений в 10 матчах. Большая часть из этих поражений с существенной разницей в два или более мячей.



«Эвертон» уже раскидал все свои эмоции в прошлой игре. К тому же на выезде он плох. А «Арсеналу» нужно. Поэтому возьму Ф1 (-1.5)».

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