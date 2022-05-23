«Гамбург» — «Герта»: эксперты оценили шансы команд в стыковом матче Бундеслиги

23 мая состоится второй переходный матч «Гамбург» — «Герта». Начало игры — в 21:30 мск.

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В первой стыковой встрече «Гамбург» на выезде оказался сильнее — 1:0.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Гамбурга» предлагается с коэффициентом 2.21. Успех «Герты» оценён экспертами в 3.41. Ставки на ничью принимаются за 3.58.



Аналитики не уверены, что матч «Гамбург» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89.

Гол хозяев доступен с коэффициентом 1.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Итоговый успех «Гамбурга» оценён в 1.23. Если «Герта» останется в Бундеслиге, зайдёт коэффициент 4.80.

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