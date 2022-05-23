США — Чехия: ставка Павла Лысенкова на игру ЧМХ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные США и Чехии.
Ставка: ТБ 5.5 за 1.98.
«Обе команды практически обеспечили себе место в плей-офф. Но победитель этого матча может побороться за вторую позицию в группе В. Это важно, если в четвертьфинале хочешь получить соперника полегче, а ещё это избавит от переезда в другой город.
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США на этом чемпионате мира победили Латвию (4:1), Австрию (3:2 ОТ), уступили Финляндии (1:4), обыграли Великобританию (3:0) и Швецию (3:2 бул.). Четыре победы в пяти матчах – это впечатляет.
Чехия справилась с Великобританией (5:1), уступила шведам (3:5) и австрийцам (1:2 бул.), а потом крупно победила Латвию (5:1) и Норвегию (4:1). Последние два матча связаны с тем, что к чехам из «Бостона» приехал звёздный форвард Давид Пастрняк.
Я бы в этом матче взял кэф 1.98 на то, что в этом матче будет пробит общий тотал 5.5 шайбы в основное время. Обе сборные играют от атаки, и они могут сыграть на встречных курсах», — сказал Лысенков.
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Прогноз на матч США — Чехия с коэффициентом 2.46.
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