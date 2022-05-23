Канада — Дания: прогноз Павла Лысенкова на встречу ЧМХ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Канады и Дании.



Ставка: ТМ 5 за 2.15.



«Кажется, что исход этой игры не вызывает сомнений. Но посмотрите, в последних двух матчах Канада сначала барахталась с Казахстаном (6:3), а потом уступила Швейцарии (3:6).

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А вот датчане на этом чемпионате мира цепляются за каждый результат. Они разгромили казахов (9:1) – да, попали под швейцарцев (6:0), но затем обыграли Италию (2:1), уступили Германии в одну шайбу (0:1), победили Францию (3:0).



Как вы заметили, Дания старается как можно надёжнее играть в обороне. И мы это помним по Олимпиаде, когда сборная России в группе победила датчан со счётом 2:0, а в плей-офф было 3:1, и там тоже всё получилось натужно.



Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что в этом матче будет тотал меньше 5.0 в основное время. То есть датчане будут держать оборону, и канадцы им много не накидают», — сказал Лысенков.



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