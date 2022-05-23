Канада — Дания: прогноз Павла Лысенкова на встречу ЧМХ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Канады и Дании.
Ставка: ТМ 5 за 2.15.
«Кажется, что исход этой игры не вызывает сомнений. Но посмотрите, в последних двух матчах Канада сначала барахталась с Казахстаном (6:3), а потом уступила Швейцарии (3:6).
Кожевников: критика Овечкина в США — настоящая русофобия.
А вот датчане на этом чемпионате мира цепляются за каждый результат. Они разгромили казахов (9:1) – да, попали под швейцарцев (6:0), но затем обыграли Италию (2:1), уступили Германии в одну шайбу (0:1), победили Францию (3:0).
Как вы заметили, Дания старается как можно надёжнее играть в обороне. И мы это помним по Олимпиаде, когда сборная России в группе победила датчан со счётом 2:0, а в плей-офф было 3:1, и там тоже всё получилось натужно.
Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что в этом матче будет тотал меньше 5.0 в основное время. То есть датчане будут держать оборону, и канадцы им много не накидают», — сказал Лысенков.
Американские болельщики призвали аннулировать визу Овечкина.
Капризов: поскорее хочу сходить в русскую баню.
Прогноз на матч США — Чехия с коэффициентом 2.46.
Главный тренер сборной Швеции назвал расписание ЧМ по хоккею катастрофой.
«За 10 лет родили одного Капризова». Плющев заявил о кризисе российского хоккея.
- 23 мая 2022
-
16:42
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 мая 2022
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:15
-
15:30
-
14:50
-
14:40
-
14:15
-
13:40
-
12:50
-
12:00
-
11:27
-
11:10
-
10:20
-
09:30
-
08:40
-
07:50
-
07:00
- 21 мая 2022
-
19:00
-
18:15
-
17:30