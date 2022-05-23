Василий Уткин ответит каждому в телеграм-чате «Фонбет»!

Мечтали поговорить с Александром Овечкиным об НХЛ? Поспорить с Василием Уткиным о европейском футболе? Может быть, всегда хотели покритиковать Романа Нагучева за его прогнозы? Всё это и многое другое теперь доступно каждому. «Фонбет» запустил телеграм-чат, в котором клиенты букмекерской компании смогут пообщаться с её звёздными амбассадорами.
В чате «Фонбет» клиенты компании в круглосуточном режиме могут обсудить последние новости из мира спорта, топ-матчи и ставки на них. Возникли вопросы? Постоянное присутствие в чате представителя «Фонбет» позволит свести к минимуму ожидание ответов на запросы клиентов.
Помимо живого общения с амбассадорами, в чате будут проходить регулярные конкурсы с розыгрышами фрибетов. Вступайте в телеграм-чат «Фонбет» и будьте ближе к настоящему спорту!
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