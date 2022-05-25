«Рома» — «Фейеноорд»: ставка Александра Елагина на финал Лиги конференций

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на финальный матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд».



Ставка: проход «Ромы» за 1.72.



«Победитель финала награждается не только новым трофеем, но и прямой путёвкой в Лигу Европы. Однако обе команды уже обеспечили себе путёвку в данный турнир. «Рома» заняла шестое место по итогам сезона Серии А, а «Фейеноорд» занял третье место в чемпионате Нидерландов. Поэтому данная игра будет иметь значение только с точки зрения престижа, всё-таки европейский трофей на кону. Победитель впишет своё имя в историю мирового футбола.

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Путь к финалу для обеих команд был долог и труден. «Рома», стартовав с четвёртого квалификационного раунда Лиги конференций, провела 14 матчей: девять побед, три ничьих и два поражения. Обе неудачи пришлись на матчи с норвежским чемпионов последних лет «Будё-Глимт». Мы помним ту игру, ударившую по Жозе Моуринью, когда римляне проиграли со счетом 1:6. Тем не менее «Рома» преодолела все сложности и пробилась в финал.



С «Фейеноордом» Моуринью встречался в своей славной тренерской карьере дважды. Тогда португалец руководил «МЮ». Осенью 2016 года манкунианцы на групповом этапе Лиге Европы дома выиграли 4:0 и на выезде проиграли 0:1. Однако это не помешало команде тогда выиграть Лигу Европы.



«Фейеноорд» провел 18 матчей в Лиге конференции, стартовав со второго квалификационного раунда. Подогревает интерес к финалу, что в обеих командах играют лучшие бомбардиры текущего турнира. У голландцев это Сирил Дессерс, забивший 10 голов. У римлян Тэмми Абрахам, забивший на один гол меньше. Мне кажется, что мой хороший знакомый Жозе Моуринью возьмет первый в истории трофей Лиги конференций», — сказал Елагин.



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