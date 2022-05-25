«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Эдуарда Мора на финал Лиги конференций 25 мая

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Рома» – «Фейеноорд».



Ставка: проход «Ромы» за 1.72.



«Пусть и не самый статусный, но это всё же еврокубок. Шанс для команд завоевать европейский трофей. Думаю, что в финале будет настоящее сражение. Когда командам ещё представится такая возможность?

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«Фейеноорд» закончил на третьем месте в чемпионате Нидерландов. Причём отрыв от первой двойки довольно большой. Как и любая голландская команда, «Фейеноорд» любит играть в атаку, очень много забивает, может при этом пропускать.



Также этот клуб любопытен тем, что за него играют бывшие футболисты «Спартака» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс. Тиль вообще стал лидером команды, провёл очень хороший сезон, забил 15 голов, стал одним из открытий чемпионата. Атакующим футболистам в Нидерландах себя проявить гораздо легче.



Чего не скажешь о чемпионате Италии, в котором «Рома» закончила сезон на 6-м месте.



«Волки» не очень хорошо провели середину чемпионата, но в концовке играли очень хорошо. Уже был виден стиль игры. Поступательное движение вперёд у «Ромы» есть, работа Моуринью видна.

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Как все мы знаем, Жозе выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, и трофея Лиги конференций ему очень сильно не хватает.



Думаю, что здесь скажется мастерство футболистов «Ромы» (оно несравнимо выше, чем у игроков «Фейенорда») и опыт Жозе Моуринью. Тренер разберёт соперника и подберёт нужную тактику под конкретную игру, он это умеет.



К тому же на месте главная ударная сила «Ромы» — Тэмми Абрахам, который нашёл свою команду, забил много мячей и является полноценным лидером.



Явным фаворитом здесь вижу «Рому». Думаю, что Жозе должен побеждать и в основное время. Но даже если нет, то в овертайме или по пенальти он титул возьмёт», — сказал Мор.



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